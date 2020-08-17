رياضة | فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر فايلر ينقلب على ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر صحفية مقربة من النادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق، قرر الانقلاب على نجمي الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصادر، فإن فايلر غير راض عن مردود مروان محسن وأليو بادجي، مهاجمي الفريق.

وفشل كلاً منهما في إحراز أي هدف، منذ عودة النشاط الكروي بعد فترة طويلة، نظراً لفيروس كورونا.

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وأكدت المصادر، أن فايلر سيعتمد على النيجيري جونيور أجايي في مركو رأس الحربة الصريح، على حساب بادجي ومروان.

وكان فايلر يعتمد على أحيي في مركز الجناح الأيسر، في ظل غياب الثنائي رمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا.

ويستعد الأهلي غداً الاثنين للقاء الجولة 21 ضد نادي أسوان، والمقررة على ملعب القاهرة الدولي.