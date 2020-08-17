رياضة | شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شاكر: شتيجن يتحمل مسئولية 5 أهداف أمام بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمّل سمير شاكر المدرب السابق لحراس مرمى المنتخبين الإماراتي والأردني تير شتيجن حارس فريق برشلونة الإسباني المسؤولية الأكبر للخسارة التاريخية التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8، يوم الجمعة الماضي، ضمن دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد شاكر أن شتيجن يتحمل مسؤولية خمسة من الأهداف التي هزت شباكه، وأن الجهازين الفني والإداري تسبّبا في أن يدخل تير شتيجن المباراة وهو في حالة ذهنية غير جاهزة لخوض مباراة مصيرية، مبيناً أن الحارس تأثر بالتصريحات الصحفية التي أدلى بها الأسطورة الألمانية، كارل هانس رومنيجه التي وصفه فيها بأنه ليس أفضل من حارس بايرن ميونيخ نوير، وأنه ليس بالحارس الكبير الذي يخشاه المهاجمون، ما اثر فيه نفسياً، ولم تتمكن إدارة برشلونة من الحد من هذه التصريحات.

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وقال شاكر لـصحيفة "الإمارات اليوم": "من الناحية الفنية قدم الألماني تير شتيجن مباراة للنسيان، حيث ظهر مهزوزاً في التمركز والتركيز والتواصل مع المدافعين، وساعد في ذلك ضعف خطّي الدفاع والوسط، وتمكن لاعبو بايرن ميونيخ من الوصول إليه بسهولة، بحيث يتحمل مسؤولية الأهداف الأول والثاني والرابع والخامس والسادس".

وأضاف: "يتحمّل شتيجن مسؤولية الهدف الأول، بعد أن فشل في تأمين التواصل مع المدافعين، ما سهّل تلاعب مولر أمام مرماه والتسديد بسهولة نحو الشباك، بينما ترك زوايا مرماه مفتوحة أمام مهاجم بايرن، في الهدف الثاني الذي سجله الكرواتي بيريسيتش، دون أن يعمل على تضييق الزوايا، ما سهل مهمة التسديد المريح والتسجيل، ولم يخرج لقطع الكرة في الهدف الرابع الذي سجله مولر أيضاً، على الرغم من أنه كان بمقدوره القيام بذلك، والخروج بعيداً عن مرماه نسبياً، والتمركز الخاطئ في الهدف الخامس الذي سجله كيميتش، وعدم توزيع الرؤية والخروج لقطع الكرة في الهدف السادس، وجعل من مهمة البولندي ليفاندوفسكي سهلة في هز الشباك".