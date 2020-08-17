رياضة | عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. رونالدو كومان يظهر في برشلونة تمهيدا لتدريبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا من تدريب برشلونة خلفًا لكيكي سيتين بعدما ظهر في المدينة الإسبانية أمس.

كشفت صحيفة "ماركا" عن أن كومان هو الرجل الذي سيتولى المهمة الفنية لبرشلونة، خلفًا لكيكي سيتين المدير الفني الحالي، والقريب من الإقالة.

وأشارت إلى أن كومان تم تصويره في مطار برشلونة أمس الأحد، ليغذي الشائعات التي خرجت وقالت إنه المرشح الأول لخلافة سيتين.

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ولفتت الصحيفة إلى أن النادي الكتالوني سيعقد اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة مستقبل البارسا، موضحة أن قرار إقالة سيتين، قد يصدر رسميًا.

يذكر أن كومان ينافس ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام، على تولي المهمة الفنية لبرشلونة.