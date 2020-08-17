رياضة | كارتيرون يدرس الدفع بـ"الحاوي" أمام نادي مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يدرس الدفع بـ"الحاوي" أمام نادي مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، الدفع بصانع ألعاب الفريق الكروي الأول يوسف إبراهيم "أوباما"، خلال مباراة إف سي مصر القادمة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

كارتيرون يحضر أوباما لمباراة إف سي مصر

وكان يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تعرض للإصابة في العضلة الأمامية، والتي أبعدته عن مباريات فريقه أمام المصري والاتحاد والمقاصة.

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من جانبه عقد الفرنسي باتريس كارتيرون جلسة مع محمد أسامة طبيب الفريق، أكد خلالها الأخير قدرة أوباما على المشاركة في مواجهة إف سي مصر من الناحية الطبية.

وتأتي رغبة الجهاز الفني للزمالك بقيادة باتريس كارتيرون في إعادة أوباما لتشكيلة الفريق في مواجهة إف سي مصر حيث ستكون بمثابة إعداد فني وبدني للاعب قبل مواجهة الأهلي.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد إف سي مصر، مساء الثلاثاء بستاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الممتاز.