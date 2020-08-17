رياضة | برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يفجر مفاجأة جديدة عن ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعاد نادي برشلونة الإسباني فكرة التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقاً لصحيفة سبورت الكاتالونية، فإن برشلونة يفكر في نيمار مرة أخرى في الميركاتو، معتبراً أن المهاجم البرازيلي سيكون أفضل محفز رياضياً وإعلامياً.

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وسيكون برشلونة على استعداد لتقديم 60 مليون يورو، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان، لبدء المفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل ضم نيمار.

وعلى صعيد آخر، سيقوم مجلس إدارة برشلونة بإقالة كيكي سيتين من تدريب الفريق، والمرشحون الرئيسيون الذين يمكن أن يحلوا مكانه هما رونالد كومان، ماوريسيو بوكيتينو، و مدرب برشلونة الرديف، جارسيا بيمينتا.