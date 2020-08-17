رياضة | إنتر ميلان يتحدى شاختار بحثا عن نهائي الأحلام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يتحدى شاختار بحثا عن نهائي الأحلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب إسبرت أرينا بمدينة دوسلدورف الألمانية في الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين، المباراة الثانية في المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي، عندما يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع شاختار دونيتسك الأوكراني، بعدما نجح الفريقان في بلوغ هذا الدور على حساب كل من باير ليفركوزن، وبازل.

توج شاختار بالبطولة تحت مسماها القديم "كأس الاتحاد الأوروبي" عام 2009، ونفس الأمر بالنسبة للعملاق الإيطالي إنتر الذي توج أيضاً باللقب في 1991 و1994 و1998.

ويبرز لوكاكو ضمن أفضل الهدافين في أوروبا هذا الموسم، حيث سجل 31 هدفاً لإنتر في مختلف البطولات، منذ قدومه من مانشستر يونايتد، ويقود الهجوم بعدما هز الشباك في كل مبارياته الأوروبية الـ6 الأخيرة هذا الموسم.

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ويدخل لوكاكو المباراة برقم قياسي كونه أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في 9 مباريات متتالية منذ مشاركته الأخيرة بقميص إيفرتون في 2014، حيث ساهم في تسجيل 15 هدف بمبارياته الـ9 الأخيرة في الدوري الأوروبي (سجل 12 وصنع 3).

ويفتقد كونتي جهود أليكسيس سانشيز بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام باير ليفركوزن في دور الثمانية للبطولة، والتي فاز فيها إنتر 2-1.

والتقى الإنتر مع شاختار مرتين من قبل أوروبياً، في الدور المؤهل لدوري أبطال أوروبا موسم 2005-2006، وفاز الفريق الإيطالي بمجموع 3-1.