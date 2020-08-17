رياضة | ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وأسوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الأهلي وأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه فريق أسوان اليوم الاثنين 17 اغسطس في المباراة التي ستقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسوف تقام المباراة بين النادي الأهلي وأسوان في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويأتي جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي :-

1- الأهلي 53 نقطة.

2- الزمالك 38 نقطة.

3- بيراميدز 36 نقطة.

4- المقاولون العرب 34 نقطة.

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة.

6- سموحة 26 نقطة.

7- إنبي 25 نقطة.

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8- الإنتاج الحربي 24 نقطة.

9،- الإسماعيلي 22 نقطة.

10- الجونة 21 نقطة.

11- المصري 20 نقطة.

12- حرس الحدود 19 نقطة.

13- أسوان 19 نقطة.

14- طلائع الجيش 18 نقطة.

15- وادي دجلة 18 نقطة.

16- مصر للمقاصة 17 نقطة.

17- طنطا 16 نقطة.

18- اف سي مصر 12 نقطة.