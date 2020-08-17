رياضة | موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على النهاية في الفترة المقبلة، حيث ستقام مباريات دور النصف نهائي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع منافسه لايبزيج الألماني يوم الثلاثاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره أولمبيك ليون يوم الاربعاء في التاسعة مساءً أيضًا.

وتعد هذة النسخة الأولى منذ عام 1990/91 التي لا يوجد بدور النصف نهائي بها أندية من انجلترا واسبانيا وإيطاليا، وللمرة الثانية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

وسوف يقام نهائي بطولة دوري الأبطال يوم 23 أغسطس في لشبونة، واقيمت تلك النسخة بشكل مختلف بسبب توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي لانتشار فيروس كورونا.