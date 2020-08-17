الامارات | برشلونة يقيل مدربه سيتين بعد الخروج المذل من أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يقيل مدربه سيتين بعد الخروج المذل من أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، عن إقالة المدير الفني للفريق كيكي سيتين، وذلك على أثر الخروج المذل من بطولة دوري أبطال أوروبا، وخسارة الفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة "2-8".

وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن: "كيكي سيتين لم يعد مدرباً لفريق برشلونة"، مشيراً إلى أن قرار إقالة المدرب جاء عقب الاجتماع الذي جمعه مع إدارة النادي، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع من أبرزها تحديد هوية المدرب الجديد للفريق.

ووفقاً للإذاعة الإسبانية، تضم قائمة المدربين الذي يمكن لهم تسلم المهام خلفاً لكيكي سيتين، كل من الهولندي رونالد كومان، وجارسيا بيمينتا المدير الفني للفريق الرديف في برشلونة، والأرجنتيني مارويسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام الإنجليزي.

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والجدير ذكره، تعاقدت إدارة برشلونة في يناير الماضي مع المدرب سيتين بعقد يمتد حتى 2022، وذلك خلفاً للمدرب السابق أرنستو فالفيردي، إلا أن برشلونة لم يظهر بالمستوى المطلوب تحت قيادة مدربه كيكي، مما اتجه بإدارة النادي وعقب الخسارة الكبيرة أمام بايرين ميونيخ إلى اتخاذ قرار الإقالة.

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