شكرا لقرائتكم الأهلي ضد أسوان .. الأحمر يرفض مفاجآت تماسيح النيل قبل قمة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي فريق الاهلي في الثامنة من مساء اليوم ،الأثنين، مع اسوان على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لإستعادة "نغمة" الإنتصارات بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في الجولة الماضية يوم الجمعة الماضية وهو التعادل الذى أوقف إنتصارات الأحمر وجمّد رصيد الفريق عند 53 نقطة لكنه مازال يحتل قمة الدوري بفارق بفارق 18 نقطة عن بيراميدز صاحب المرز الثاني ، ويتطلع المدرب السويسري لتحقيق الفوز الليلة رغم فارق الأمكانيات وترتيب الفريقين في جدول المسابقة لكن سيناريو مباراة الإنتاج الحربي سيكون حاضراً أمام الاهلي ولاعبيه اليوم فقد كانت كل الدلائل تُشير إلى أن الإنتاج سيكون "لقمة سائغة" أمام الاهلي لكن الأخير واجه خصماً شرساً وتعادل معه الأهلي بصعوبة بالغة لذا طالب فايلر لاعبي الفريق بضرورة التركيز وعدم الإستهانة بالمنافس اليوم وحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الفوز باللقب رقم 42 والأستعداد بشكل جيد للمباراة المرتقبة أمام الزمالك يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 للدوري الممتاز.

ويستعيد الاهلي في مباراة الليلة ، كلاً من ياسر إبراهيم وأحمد اشليخ بعد تماثلهما للشفاء من الأصابة التى لحقت بهما مؤخراً ويعول المدير الفني للأهلي على خبرات لاعبيه أمثال على معلول وأجاي وعمرو السولية وديانج ومحمود متولي ومحمد هاني وجيرالدو ومن خلفهم الحارس المُتميّز محمد الشناوي.

على الجانب الآخر، يدخل فريق أسوان تحت القيادة الفنية لأحمد كشري، اختباره الثالث مع المدير الفني الجديد، طامحاً إلى انتزاع نقطة ثمينة من المارد الأحمر لدعم موقفه في جدول مسابقة الدوري العام، بعد الإخفاق أمام مصر المقاصة والخسارة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل مع نادي مصر في الجولة الأخيرة، كما حرص اللواء أحمد سليمان رئيس نادي أسوان على التواجد في القاهرة قبل المباراة بـ 48 ساعة، لدعم ومساندة الفريق في اختباره الصعب.

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ويعاني أسوان من غياب أكثر من لاعب مؤثر بسبب الاصابات أو الايقاف، حيث تأكد غياب محمد رزق، لاعب وسط الفريق عن لقاء الأهلى وأكد الدكتور محمد عبد الغفار رئيس الجهاز الطبى بأسوان فى تصريحات خاصة، أن اللاعب تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة أسوان ونادى مصر وتقرر غياب رزق لمدة أسبوعين، وأضاف عبد الغفار، أن سولمون منساه لاعب الفريق والذى تعرض للطرد خلال نفس المباراة بداعى إدعاء الإصابة يعانى من شد فى السمانة ويغيب على إثره 3 أيام بالإضافة إلى غيابه عن مباراة الأهلي بعد تعرضه للطرد.

كما يواصل فادى فريد مهاجم أسوان وهداف الفريق الغياب عن المباريات بعد تعرضه لشد فى الخلفية خلال المباراة الأولى التى جمعت أسوان والمقاصة وانتهت بفوز الفريق الفيومى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل أسوان المركز الـ 13 في مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 19 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا في 7 وخسروا 8 أخرى، وسجل لاعبو أسوان 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 آخرين.