يوفنتوس يتخلص من رونالدو.. وبرشلونة يتخذ أولى خطواته لاستعادة نيمار

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن إدارة نادي يوفنتوس لا تمانع رحيل نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني عن التقارير الإيطالية أن يوفنتوس حدد مبلغ 60 مليون يورو لرحيل رونالدو عن صفوف "السيدة العجوز".

وقالت الصحيفة إن يوفنتوس يرغب في التخلص من راتب رونالدو الكبير، والذي يصل لـ30 مليون يورو سنوياً، لتقليص حجم الرواتب في الفريق وفتح المجال لصفقات جديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلامية أن رونالدو عُرض على عدة أندية في أوروبا، من بينها برشلونة، لكن يبقى باريس سان جيرمان الفرنسي، المرشح الأكبر لضم النجم البرتغالي البالغ عمره 35 عاماً.

وكان رونالدو قد انضم إلى صفوف يوفنتوس قادماً من ريال مدريد في عام 2018، من أجل قيادة اليوفي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في ذلك حتى الآن.

نيمار

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وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحيفة إسبانية أن برشلونة يفكر مجدداً في استعادة الدولي البرازيلي نيمار داسيلفا، من باريس سان جيرمان، في محاولة لإنقاذ الفريق بالموسم الجديد، وإحداث تغييرات جذرية في صفوفه.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، إن برشلونة يفكر الآن في عودة نيمار، حيث يأمل في أن يبدأ اللاعب البرازيلي الدولي موسم 2020-21 بقميص الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يدرس بيع الفرنسي أنطوان جريزمان إلى باريس سان جيرمان مقابل 60 مليون يورو، لضم نيمار في المقابل.

وانضم جريزمان للبارسا قادماً من أتلتيكو مدريد في السوق الصيفي الماضي، مقابل 120 مليون يورو، لكنه لم يحقق النجاح المتوقع منه، مثلماً كان متألقاً في صفوف ”الأتلتي“.

وكان رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، قد صرح عقب الفوز على أتلانتا في دوري الأبطال، بأن نيته هي الإبقاء على الثنائي كيليان مبابي ونيمار في صفوف الفريق، وعدم التفريط في الثنائي.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم.

وخسر برشلونة بنتيجة ثقيلة أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (8-2) في ربع النهائي، أما باريس فحسم التأهل أمام أتالانتا بفوز (2-1).