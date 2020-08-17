شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسية تقتصر الترشيح في الانتخابات المقبلة علي أندية الجمعية العمومية بعد التقليص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة الخماسية للائحة اتحاد الكرة، بندا في اللائحة الجديدة التي تم إرسالها الي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" مؤخرا ينص علي ضرورة أن يكون المرشح للانتخابات المقبلة وتحديدا علي مقاعد العضوية من ضمن أندية الجمعية العمومية بعد تقليصها لتتكون من 95 ناديا بدلا من 225 ناديا ولا يحق لمن هو خارج هذه الأندية أو لم يقض دورة كاملة فيها عضويتها في الترشح.

والأندية الـ95 هي، الأهلى، الزمالك، الإسماعيلى، المقاولون، طلائع الجيش، وادى دجلة، انبى، النصر، الداخلية، السكة الحديد، اتحاد الشرطة، المعادى واليخت، الماظة، النادي القومى، اف سى مصر، النجوم، الإعلاميين، سيراميكا كليوباترا، الترسانة، البنك الاهلى، الشرقية للدخان، 6 أكتوبر.. بالإضافة إلى الاتحاد السكندري، سموحة، حرس الحدود، الاوليمبى، فاركو، أبو قير للأسمدة، سبورتنج، الترام،نهضة العامرية، الرجاء، الحمام، الجزيرة، الحرية، نادى مطروح، بيلا، كفر الشيخ، الحامول، بلطيم، المنصورة، دكرنس، بنى عبيد، نبروه، شربين، نادى السنبلاوين، المطرية دقهلية، عمال المنصورة، جمهورية شبين، عرب الرمل، دمنهور، الإنتاج الحربى، بهتيم، العبور، طنطا، بلدية المحلة، مالية كفر الزيات، كوكاكولا، صيد المحلة، عثماثون، الاسماعيلى، القناة، منشية الشهداء، منتخب السويس، بتروجت، بورتو، النوبة، المصرى، المريخ، بور فؤاد، نادى الزرقا، نادى الشرقية، نجمة سيناء، نادى المقاصة، نادى الفيوم، نادى سوهاج، نادى طهطا، نادى المراغة، نادى شبان المراغة، نادى بيراميدز، نادى بنى سويف، تليفونات بنى سويف، نادى الواسطى، ديروط، أسيوط، اسمنت أسيوط، نادى القوصية، الألومنيوم، قنا، شبان قنا، المدينة المنورة، الجونة، عاملين راس غارب، المنيا، ناصر الفكرية، أسوان، كيما أسوان.