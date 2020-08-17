شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يراقب البديل المحتمل لـ«جوارديولا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رادار نادي مانشستر سيتي الإنجليزي كبديل محتمل في حال رحيل المدير الفني الحالي للفريق الإسباني بيب جوارديولا.
وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن «بوكيتينو» قد يكون المدرب القادم لمانشستر سيتي، في ظل اقتراب عقد «جوارديولا» من الانتهاء بنهاية الموسم المقبل وعدم تجديده حتى اللحظة.
وأكدت الصحيفة أن إدارة مانشستر سيتي من كبار المعجبين بالمدرب الأرجنتيني السابق لتوتنهام، فيما يسعى الأخير للعودة للتدريب مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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