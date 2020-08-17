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الأهلي في مفاوضات مع «أوباما».. وسيف زاهر: «مفيش انتماء في الوقت الحالي»

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قال الإعلامي سيف زاهر إن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع لاعب الزمالك يوسف أوباما.  

وقال زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"،: "لا نريد أن يتحدث أحد عن لماذا دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما؟"، مضيفاً: "هذا الزمن انتهى والزمالك فعل نفس الأمر مع رمضان صبحي".

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وأضاف الإعلامي أن مجلس إدارة الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي في مصر.

وتابع: "الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك"، مؤكداً: "مفيش إنتماء في الوقت الحالي".

واختتم اهر تصريحاته بالقول: "جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة.. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".

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