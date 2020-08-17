قال الإعلامي سيف زاهر إن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع لاعب الزمالك يوسف أوباما.
وقال زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"،: "لا نريد أن يتحدث أحد عن لماذا دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما؟"، مضيفاً: "هذا الزمن انتهى والزمالك فعل نفس الأمر مع رمضان صبحي".
وأضاف الإعلامي أن مجلس إدارة الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي في مصر.
وتابع: "الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك"، مؤكداً: "مفيش إنتماء في الوقت الحالي".
واختتم اهر تصريحاته بالقول: "جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة.. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي في مفاوضات مع «أوباما».. وسيف زاهر: «مفيش انتماء في الوقت الحالي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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