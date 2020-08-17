الأهلي في مفاوضات مع «أوباما».. وسيف زاهر: «مفيش انتماء في الوقت الحالي»

قال الإعلامي سيف زاهر إن مسئولي النادي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع لاعب الزمالك يوسف أوباما.

وقال زاهر، خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"،: "لا نريد أن يتحدث أحد عن لماذا دخل الأهلي في مفاوضات مع يوسف أوباما؟"، مضيفاً: "هذا الزمن انتهى والزمالك فعل نفس الأمر مع رمضان صبحي".

Advertisements

وأضاف الإعلامي أن مجلس إدارة الأهلي لم يتنبأ بخطر رحيل اللاعبين على الرغم من معرفته بخطورة ارتفاع المقابل المادي داخل الوسط الرياضي في مصر.

وتابع: "الأموال تتحدث وارتفاع القيمة تساعد على رحيل اللاعبين من الأهلي والزمالك"، مؤكداً: "مفيش إنتماء في الوقت الحالي".

واختتم اهر تصريحاته بالقول: "جمهور الأهلي هو المدافع الحقيقي عن القلعة الحمراء في الوقت الحالي وهو صانع النجوم ومساند للإدارة.. محمود الخطيب محظوظ بالجمهور".