رسائل نارية من المستشار "تركي آل الشيخ": مستعد لدعم النادي الأهلي بصفقات جديدة ..ولو أستمريت في الأهلي لتم أفتتاح ستاد القلعة الحمراء في بداية 2021..وغاضب من حسام عاشور..من لا يفكر في قميص النادي الأهلي لا يستحق الحزن عليه

كسر المستشار "تركي آل الشيخ" رئيس هيئة الترفيه بالسعودية,ومالك نادي ألميريا الإسباني، أبواب الصمت ليوجه رسائل نارية عن الملفات الخاصة بالكرة المصرية خلال الفترة الماضية.
وتحدث "آل الشيخ" عن أزمة رمضان صبحي ورفضه التعاقد معه مرتين، وعن أسباب دعم نادي الزمالك , وعن شعوره بالضيق من اللاعب حسام عاشور.
وقال "آل الشيخ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس": أزمة عاشور حدثت بسبب استعجال اللاعب، والنادي الأهلي أيضًا لم يراعِ كلمته معي ومع عاشور.
وأضاف: تضايقت منه بسبب سماعي مكالمة بينه وبين شخص يتحدث فيها عن الأموال مؤخرًا ورغم ذلك تسلم دفعة مني، وكان الاتفاق بيني وبينه أن تُقام المباراة وأعطيه مبلغ مقابل ,ورغم الغاء المبارة تلقى دفعة، لأنني ملتزم بوعدي معه ، وسأقوم بتسويقه.
وعن أزمة رمضان صبحي مع الاهلي قال "آل الشيخ" : عندما كنت مالكا لنادي بيراميدز كنت قريبا من ضم رمضان صبحي قبل انضمامه معارا لـ الأهلي، ولكن رفضت وقتها بسبب جماهير الأهلي. لم أكن أرغب في الدخول في صدام مع جماهير الأهلي وصرفت النظر تماما.
وتابع: وتم عُرض "رمضان" علينا في نادي ألميريا الإسباني عن طريق وسطاء تحدثوا مع محمد العاصي، ورفضت الأمر تماما لعدة أسباب وهي; ألميريا يخضع لنظام اللعب المالي النظيف. كان تركيزنا على لعب الدورة التأهيلية (بلاي أوفس)، يوجد ميزانية محددة. رمضان لاعب أجنبي. بجانب أنني لن أدخل في صفقة تضايق جمهور النادي الأهلي، لأنني أهلاوي.
وأستطرد المستشار "تركي آل الشيخ" قائلا: علاقتي بالكرة المصرية انتهت منذ 3 أشهر لأنها سببت لي الكثير من المشاكل، ولكن أنا مستعد لتدعيم الأهلي بصفقات جديدة إذا رغب جمهور النادي في ذلك, معقبا: أنا تحت أمر جمهور الأهلي ومستعد لتلبية ما يريده، ولكن اعتقد أن مجلس إدارة الأهلي لن يوافق على ذلك حتي لا يدخل دوامة المشاكل مرة أخري، خاصة وأنه لا يوجد توافق بيننا.
وبسؤاله هل ما زال أهلاويًا؟ أجاب قائلا: "أنا أهلاوي إمبارح والنهاردة وغدًا"، مؤكدًا على انتمائه وعشقه للنادي الأهلي ,مؤكدا انه لو كنت مستمراً في الرئاسة الشرفية للأهلي لتم افتتاح استاد الأهلي الجديد في بداية 2021
وأختتم "آل الشيخ" حديثه قائلا: من لا يفكر في قميص النادي الأهلي لا يستحق الحزن عليه أو التفكير فيه للحظة، أو أن يشغل رأس الجماهير لثوانٍ".
كانت هذه تفاصيل خبر رسائل نارية من المستشار "تركي آل الشيخ": مستعد لدعم النادي الأهلي بصفقات جديدة ..ولو أستمريت في الأهلي لتم أفتتاح ستاد القلعة الحمراء في بداية 2021..وغاضب من حسام عاشور..من لا يفكر في قميص النادي الأهلي لا يستحق الحزن عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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