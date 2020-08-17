شكرا لقرائتكم خبر عن المران الأخير يحدد موقف "أوباما" من المشاركة أمام نادى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد المران الأخير للزمالك، اليوم، الإثنين، موقف يوسف أوباما، مهاجم الفريق من العودة للمشاركة مع الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق جاهزية أوباما للعودة للمشاركة مع أبناء ميت عقبة، إلا إنه سينتظر الوقوف على حالة اللاعب فى المران الختامى اليوم من أجل تحديد موقفه بشكل نهائى من التواجد فى اللقاء من عدمه، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ولكنه واصل برنامجه التأهيلى بالأمس وحال مشاركته اليوم فى المران سينضم لقائمة لقاء نادى مصر وحال عدم قدرته على المشاركة سيتم استبعاده من القائمة.

وغاب يوسف أوباما عن المشاركة مع الزمالك فى مباراته الأخيرة أمام مصر للمقاصة، والتى جمعت بين الفريقين مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وشهدت فوز الأبيض بهدف دون رد، فى الوقت القاتل من المباراة، فيما غاب أيضًا عن مواجهتى الفريق أمام المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى، اللتان أقيمتا عقب استئناف منافسات الدورى الممتاز الذى توقف لفترة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.