شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المقاولون العرب يبحث عن نغمة الانتصارات أمام الإنتاج الحربى بالجبل الاخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج المقاولون العرب نظيره الإنتاج الحربى في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة لن تنقصها الإثارة، يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية فيما تمكن الإنتاج من انتزاع نقطة التعادل من أنياب الاهلى بهدف لكل فريق.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه مثلهم ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات لمواصلة ملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى بالدوري والمؤهل للمشاركة في دوري الابطال الافريقى بالموسم الجديد حتى لاتضيع نتائج الفريق المتميزة بالدورالأول للمسابقة هباء.

فيما شدد مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى على لاعبيه ضرورة إستثمار الدفعة المعنوية التي حصلوا عليها عقب التعادل مع الاهلى وإيقاف مسلسل انتصاراته في أول ظهور لهم منذ ستة أشهر وسط ظروفهم الصعبة بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت الفريق .

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمود أبو السعود ، أمير عابد، محمد سمير، أحمد الشيمي، حسن الشامي ،إبراهيم صلاح، محمد مجلي، كريم مصطفى، لويس إدوارد ، شكري نجيب، سيف الجزيري".

فيما يبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاولون العرب مكون من :"أحمد يحيى ، أحمد شديد قناوى، محمود البدري، أحمد صابر، محمد شوقي ، محمد عادل، غنام محمد، علاء سلامة، أحمد عفيفي ، محمد رجب، كريم لالا".