رياضة | بيرلو يطالب يوفنتوس بضم محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيرلو يطالب يوفنتوس بضم محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر سيكون أحد أطراف ثورة التغيير التي يعتزم أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس الإيطالي في صفوف البيانكونيري من أجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أندريا بيرلو المدير الفنى ليوفنتوس وضع محمد صلاح ضمن حساباته من أجل التعاقد معه تضمه لصفوف الفريق بشرط توافر الأموال في خزينة البيانكونيري وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا ببيع عدد من نجوم الفريق.

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وأكد الموقع الإيطالي أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو الأمر الذي قد يدفع إدارة البيانكونيري لبيع عدد من اللاعبين على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع الإيطالي أنه في حال نجاح يوفنتوس في بيع عدد من اللاعبين بالإضافة إلى ديبالا فإنه سيملك القوة المالية الكافية لإعادة محمد صلاح إلى الدوري الإيطالي، حيث سيعرض عليه راتب سيكون ثاني أعلى راتب خلف كريستيانو رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن محمد صلاح كان قد سبق وخاض تجربة الاحتراف في الدوري الإيطالي عبر بوابتي فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية في عام 2017 ويتوج معه بـ 4 ألقاب وهي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي الممتاز.