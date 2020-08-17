رياضة | مفاجأة.. يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. يوفنتوس لا يمانع بيع رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير ايطالية اليوم أن إدارة نادي يوفنتوس لا تمانع فى بيع النجم الدولي البرتغالي كريستانو رونالدو مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقالت التقارير أن رونالدو غاضب للغاية بعد خروج يوفنتوس من دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي ويفكر فى الرحيل خلال هذا الصيف رغم إقالة المدرب الإيطالي ساري من تدريب السيدة العجوز.

وأضافت التقارير أن كل من مانسشتر يونايتد الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي ريال مدريد الإسباني يترقبون رحيل النجم البرتغالي خلال هذا الصيف لمحاولة ضمه.

يذكر أن رونالدو قد انضم لصفوف يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2019 قادما من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مقابل 100 مليون يورو.