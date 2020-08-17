مجدي عبد الغني: الأهلي يستخدم السوشيال ميديا للهجوم على الراحلين عن النادي

قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، إن هناك مسؤول كبير في المركز الإعلامي بالأهلي، يتحكم في صفحات السوشيال ميديا للهجوم على اللاعبين الراحلين عن الفريق.

وأضاف "عبد الغني" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" أنه في تاريخ الأهلي لم يتعرض لاعبيه لكمية الهجوم مثل هذا التوقيت، خاصة عن طريق صفحات السوشيال ميديا التي يتحكم فيها هذا المسؤول.

وأشار الي ان المتحكمون عن هذه الصفحات متواجدون داخل المركز الإعلامي ويتقاضون مرتبات من أجل هذه الأمور التي لم تكن موجودة طوال تاريخ القلعة الحمراء.