قال مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق، إن هناك مسؤول كبير في المركز الإعلامي بالأهلي، يتحكم في صفحات السوشيال ميديا للهجوم على اللاعبين الراحلين عن الفريق.
وأضاف "عبد الغني" خلال لقائه ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "Ten" أنه في تاريخ الأهلي لم يتعرض لاعبيه لكمية الهجوم مثل هذا التوقيت، خاصة عن طريق صفحات السوشيال ميديا التي يتحكم فيها هذا المسؤول.
وأشار الي ان المتحكمون عن هذه الصفحات متواجدون داخل المركز الإعلامي ويتقاضون مرتبات من أجل هذه الأمور التي لم تكن موجودة طوال تاريخ القلعة الحمراء.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني: الأهلي يستخدم السوشيال ميديا للهجوم على الراحلين عن النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.