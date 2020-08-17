تركي آل الشيخ: انا مشجع أهلاوي..ورمضان صبحي أتم تعاقده مع بيراميدز في شهر 7

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عدم تدخله في صفقة رمضان صبحي مع نادي بيراميدز.

وقال "آل الشيخ" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "اون تايم سبورت" إنه مشجع أهلاوي قوي ولا يريد أن يغير وجهته ولم يغيرها مهما وصلت المشاكل, مؤكدا أنه، ليس له علاقة لا من قريب او من بعيد بصفقة رمضان صبحي مع بيراميدز.

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وتابع: رمضان صبحي أتم تعاقده مع بيراميدز منذ شهور وبالتحديد في شهر 7، دون علم أحد, مضيفا ان اللاعب تم عُرضه على الميريا ولكن رفضنا بسبب عدم وجود مشاكل مع الأهلي.

وأشار ال الشيخ الى أن، رمضان صبحي لاعب مميز واضافة لاي نادي ينضم اليه، وهو يتعامل باحترافيه.