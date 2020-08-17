شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انضمام باهر المحمدي للأهلي بـ«كوبري»..وموقف القطبين من ضم «بكار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن انتقال باهر المحمدي إلى الأهلي في الفترة المقبلة بـ«كوبري» من قاسم باشا التركي.
وأكد تامر النحاس في تصريحات على قناة «النهار»: «هذا الكلام غير صحيح، باهر المحمدي للأهلي بكوبري لا يفيد الإسماعيلي ولكن المفيد للدروايش هو المقابل المادي الذي سيحصل عليه».
وتابع: «باهر المحمدي سينتقل لقاسم باشا لمدة موسم بنية البيع».
وعن رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، أوضح: «المفاوضات مع القطبين تجددت واعتقد أن بيراميدز متمسك باللاعب خاصة أنه أساسي مع الفريق وننتظر المستجدات بعد نهاية الموسم».
وأتم تصريحاته عن محمد شريف نجم الأهلي المعار لإنبي، مؤكدًا أن رحيل رمضان صبحي سيعيد اللاعب من جديد للنادي الأحمر في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن لا بد من حصوله على فرص قوية للمشاركة.
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