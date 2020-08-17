شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: مروان محسن جدد للأهلي موسمين ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال تامر النحاس، وكيل أعمال اللاعبين، إن مروان محسن قام بتجديد عقده مع الأهلي لمدة موسمين قادمين. وأضاف وكيل «مروان» في تصريحات تليفزيونية لقناة «النهار»: ««مروان وقع رسميًا على عقود تجديده لمدة موسمين، ومسألة الاعلان الرسمي تخص النادي الأهلي». وواصل: «اللاعب راضٍ بالمقابل المالي لتجديده وحدث الاتفاق بشكل رسمي مع إدارة الأهلي». يذكر أن مروان محسن كان قد انضم لصفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من صفوف الاسماعيلي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

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