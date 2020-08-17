شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ.. قائد «الثورة الهادئة» فى أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باكتساحه برشلونة (8-2) في ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، أصبح بايرن ميونخ في مصاف الفرق التي تقود ثورة تغيير الحرس القديم في القارة العجوز.

فهذا الانتصار الساحق لا يعبر فقط عن انتهاء جيل برشلونة الحالى وما حققه من انتصارات، بل يمثل تقديم جيل جديد أيضا من لاعبى كرة القدم سيطر على الفرق الكبرى في أوروبا في خضم انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

دورى أبطال أوروبا وصل إلى دوره نصف النهائي، لكن ليس من الضرورى انتظار النهائى الكبير لمعرفة حدوث التغيير. فقد أصبحت هناك بالفعل خريطة مختلفة للفرق المتنافسة على اللقب: مانشستر سيتى، باريس سان جيرمان، لايبزيج وبايرن ميونخ، العائد لتصدر المشهد بقوته الهائلة، التي طمست حقبة برشلونة وأبعدته عن اللقب للعام الخامس تواليا.

نهاية صعبة لجيل لا ينسى من اللاعبين، على يد جيل جديد لبايرن ميونخ، بقيادة شاب يافع يبلغ من العمر 19 عاما، وهو الكندى- الليبيرى الأصل، ألفونسو ديفيز، الذي يعد إحدى هدايا الدورى الأمريكى لكرة القدم الأوروبية.

جيل بقيادة «ديفيز» و«جنابري» و«كيميتش»، إلى جانب اللاعبين من ذوى الخبرة، أمثال توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي، مثلوا فريقًا لبايرن مثل الصاعقة، لا يقف أمامه أحد في البوندسليجا ووصل إلى لشبونة بهدف الفوز باللقب السادس في الشامبيونزليج، وهو في حالة بدنية وفنية أكثر من رائعة.

أسماء جديدة لامعة تبزغ في أوروبا، مثل «أوباميكانو» ودانى أولمو (لايبزيج)، و«ديفيز» في بايرن ميونخ، إلى جانب عودة تألق كل من رحيم سترلينج وكيفين دى بروين في السيتى، وانتعاش نيمار في باريس سان جيرمان.

كل هذا يحذر من موجة جديدة قادمة في عالم كرة القدم، وسط صيف معقد، ونقص في الموارد الاقتصادية، سيجعل من الصعب على الأندية الكبرى التي تعيش في أزمة أن تلجأ لتجديد دمائها.

فهذه الأندية التي قامت بواجبها في الاعتماد وتطوير لاعبيها الصاعدين بفرق الشباب أو تعاقدت مع أسماء ناشئة قامت بتطويرها مع الصبر وتحت مشروع طموح، ستجنى ثمارها خلال الموسم المقبل في مشهد سيكون مختلفا بسبب انتشار كوفيد-19.

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كرة قدم جديدة، وسط سيناريو من عدم اليقين، ينتظر أن تتوجه فيه الأنظار للأندية الصاعدة في فترة تأمل بكرة القدم الأوروبية، بعد السقوط المروع لبرشلونة وتلقيه الهزيمة الأثقل في تاريخه بالشامبيونزليج وتوديعه الموسم دون أي ألقاب للمرة الأولى منذ 12 عاما.

جاء السقوط المروع لبرشلونة في المسابقة ليضاف إلى توديع أندية كبيرة بحجم ريال مدريد صاحب الـ13 لقبا، والذى أطيح به من البطولة من ثمن النهائى للموسم الثانى تواليا، ويوفنتوس ونجمه الأبرز كريستيانو رونالدو، وأتلتيكو مدريد الذي حضر مرتين في النهائى خلال النسخ الأخيرة، وليفربول حامل اللقب والمتوج بالبريميرليج عن جدارة.