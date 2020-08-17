شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«الأهلي يتعثر أمام أبنائه».. هل ينجح «كشري» في تكرار ‏سيناريو «صدقي» و«مختار»؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أسوان في التاسعة من مساء اليوم الإثنين بملعب السلام، بمنافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويقود الأهلي فنيًا السويسري رينيه فايلر، في حين يعتمد أسوان على مديره الفني الوطني أحمد كشري، هداف الأهلي السابق خلال فترة التسعينات.

وعلى مدار 19 مباراة للأهلي بالدوري هذا الموسم، تعثر المارد الأحمر في مباراتين فقط بالتعادل أمام كل من سموحة والانتاج الحربي، في حين فاز في 17 مباراة أخرى.

وجاء تعثر الأهلي بعدم تحقيق الانتصار في مواجهة كل من سموحة وأسوان، بقيادة فنية من أبنائه للمنافس، فنجح حمادة صدقي في إفقاد أبناء التتش أول نقطتين خلال مشوارهم بالمسابقة في مارس المنصرم، في الوقت الذي نجج خلاله ابن آخر من أبناء النادي وهو المخضرم مختار مختار في فرض التعادل الإيجابي على الأهلي في مواجهة الانتاج الحربي الأخيرة.

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ترى هل ينجح أحمد كشري في السير على خطى مختار وصدقي وتحقيق نتيجة إيجابية خلال قيادته لأسوان أمام الفريق الأحمر؟

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يذكر أن أحمد كشري قد انضم لصفوف الأهلي في عام 1995 بعد تألقه في دوري الدرجة الثانية وحصوله على لقب الهداف، وساهم «كشري» الذي اشتهر بارتداء القميص رقم 18 بعدة أهداف شهيرة مع الفريق الأحمر منحته العديد من الألقاب المحلية والعربية.