شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة أسوان..«أجايي» في مهمة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، بمسبة كبيرة على التشكيل الذي سسخوض به مواجهة أسوان بمنافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. فايلر ينوي الدفع بأجايي كمهاجم صريح من جديد، في ظل تراجع مستوى الثنائي مروان محسن وأليو بادجي، مع دخول وليد سليمان التشكيلة الأساسية والابقاء على أحمد الشيخ كورقة رابحة. تشكيل الأهلي الأقرب يأتي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى على معلول- أيمن أشرف- محمود متولي- محمد هاني في خط الدفاع عمرو السولية- أليو ديانج ثنائي خط الوسط الدفاعي وليد سليمان- محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي ثلاثي خط الوسط الهجومي Advertisements جونيور أجايي في خط الهجوم الوضع في مصر

اصابات 96,475

تعافي 59,743

وفيات 5,160

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة أسوان..«أجايي» في مهمة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.