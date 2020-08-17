شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي وأسوان: اكتساح أحمر ومفاجأة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف فريق الكرة بالنادي الأهلي نظيره أسوان، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري العام في موسمها الجاري 2019-2020.

الفريقان التقيا في 19 مباراة بمسابقة الدوري الممتاز، ويظهر التفوق الكاسح للفريق الأهلاوي والذي نجح في تحقيق 18 انتصارًا على حساب أبناء الجنوب، في حين حقق ممثل الصعيد المفاجأة بإسقاط الفريق الأحمر في مرة وحيدة كانت بالدور الثاني للمسابقة في موسم 1997-1998 بهدفين نظيفين باستاد القاهرة.

الأهلي نجح في هز شباك أسوان 43 مرة، بينما نجح ممثل الصعيد في زيارة شباك أبناء التتش 8 مرات.

حسام حسن هو الهداف التاريخي لمباريات الأهلي وأسوان، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف للفريق الأحمر في تاريخ مواجهات الفريقين، برفقة مؤمن زكريا صاحب الأهداف الأربعة أيضًا، ويليهما كل من أحمد بلال ووليد صلاح الدين بثلاثة أهداف.

المباريات الستة الأولى التي جمعت الفريقين بمسابقة الدوري العام، لم ينجح خلالها أسوان من زيارة شباك الأهلي، حتى نجح عماد شاكر في تسجيل ثنائية في المواجهة السابعة في مباراة فاز بها الأهلي بالثلاثة.

طاهر أبوزيد، نجم الأهلي السابق هو أول من قص شريط الأهداف في مواجهة الفريقين، بهدف حسم به فريقه اللقاء الأول أمام أسوان في موسم 1990- 1991.

محمد عمارة، الظهير الأيسرالسابق لفريق النادي الأهلي، والذي يمتلك في مشواره مع الفريق هدفين فقط بمسابقة الدوري العام، كان أحداهما في مرمى أسوان بلقاء الفريقين موسم 1998-1999.

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أحمد فيلكيس وماليك إيفونا وسليمان كوليبالي وجونيور أجايي، هم الخماسي الأفريقي الوحيد الذي تمكن من التسجيل خلال تاريخ مواجهات الفريقين، بواقع 4 أهداف للاهلي وهدف أفريقي وحيد لأسوان.