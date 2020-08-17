شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: «رمضان صبحي خان جماهير الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصف أحمد بلال، نجم وهداف الأهلي السابق، رحيل رمضان صبحي عن جدران النادي الأحمر وتفضيله عرض بيراميدز بـ«الخيانة».

وأوضح «بلال» في تصريحات للفضائية المصرية الأولى: «رمضان صبحي خان جماهير الأهلي وأوهمهم بحبه وانتمائه للقلعة الحمراء».

وواصل: «رمضان تربى داخل جدران الأهلي والنادي كان له الفضل عليه ولم يمنعه من تحقيق حلم الاحتراف وهو في سن صغير، فكان عليه مصارحة إدارة النادي بعدم الاستمرار بدلًا من التلاعب بمشاعر الجماهير».

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أنه كان يتمنى صراحة من رمضان صبحي في مفاوضات الأهلي بدلًا من خيانة الجماهير، حسب تعبيره.