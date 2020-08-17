شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وأسوان اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أسوان، مساء اليوم الاثنين، بمنافسات الجولة 20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
ويحتضن ملعب السلام المباراة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
وتذيع قناة «أون تايم سبورتس 1» المباراة حصرياً عبر شاشتها.
وكان الأهلي قد فاز على أسوان بنتيجة 5/1 في لقاء الدور الأول الذي استضافه ملعب أسوان.
المباراة يديرها طارق مجدي كحكم ساحة، يعاونه كل من أحمد صلاح ومحمد عزازي ومحمد عبدالعزيز حكمًا رابعًا
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