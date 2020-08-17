شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعسكر لنادي مصر اليوم.. و«كارتيرون» يختار القائمة بعد المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، الانتظام في معسكر مغلق، مساء اليوم الاثنين، عقب انتهاء اللاعبين من أداء مرانهم الأخير على أرض ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكان «كارتيرون» قد قرر، أمس، تعديل موعد مران الزمالك، اليوم الاثنين، ليكون في الخامسة مساء بملعب النادي بدلًا من التدريب صباحًا، استعدادًا لمواجهة نادي مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة نادي مصر بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يختار «كارتيرون» قائمة الفريق استعدادًا للمباراة بعد نهاية التدريب اليوم واختيار 18 لاعبًا لخوض مباراة نادي مصر.