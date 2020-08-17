شكرا لقرائتكم اليوم..الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة نادي مصر فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الزمالك تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اليوم، الإثنين، استعداداته لمواجهة نظيره نادى مصر، المقرر إقامتها غدًا، الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، والتى يسعى خلالها الفريق لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية بعدما حقق الفوز على نظيره مصر للمقاصة، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وحقق خلالها الأبيض الفوز فى بهدف دون رد، ليحتل الأبيض المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة.

من المقرر، أن يشهد مران الزمالك اليوم، تركيز كارتيرون على بعض الجوانب الفنية والتكتيكية المقرر تطبيقها خلال مباراة نادى مصر، مع علاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى الفريق مؤخرًا سواء على مستوى الهجوم أو الدفاع، والوقوف على حالة اللاعبين وجاهزيتهم قبل مواجهة الغد.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.