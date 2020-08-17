تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، التي علم من خلالها بانتهاء علاقته بالفارس الأحمر.

وقال "حتحوت"خلال تقديم برنامج "الماتش"المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أجرى مكالمة هاتفية باللاعب شريف إكرامي، لمدة لا تزيد عن نصف دقيقة، أخبره خلالها بانتهاء علاقته بالأهلي.

Advertisements

وأضاف ان عبدالحفيظ، أكد خلال المكالمة الهاتفية، أن هذا القرار جاء بناء علي رغبة المدرب السويسري رينيه فايلر، وليس لإدارة الأهلي علاقة بذلك.

وأشار "حتحوت" الي أن إكرامي حصل على كامل مستحقاته من الأهلي، خلال الفترة الأخيرة، وانتهت علاقتهما بشكل رسمي.