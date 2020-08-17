شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إنبى الجريح يستضيف سموحة على ستاد بتروسبورت بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف إنبى نظيره سموحة في تمام الرابعة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة يدخلها الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز عقب عودة المسابقة المحلية من التجميد في ظل تقارب موقف الفريقين في جدول الدوري حيث شهد الظهور الأول لهم خسارة الفريق البترولى من الاهلى بهدفين دون رد فيما تعادل سموحة مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق.

ويحتل إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 7 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 20 هدف فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدفاً وتلقت شباكه 19 هدفاً.

وطالب حلمى طولان المدير الفني لإنبى لاعبيه بغلق صفحة مواجهة الاهلى والتركيز على استعادة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة نحو المربع الذهبى ، ويستعيد الفريق البترولى جهود هدافه محمد شريف في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة الأهلى تنفيذاً لبنود عقد الإعارة بين الفريقين.

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فيما شدد حمادة صدقى المدير الفني لسموحة على لاعبيه ضرورة انهاء نغمة التعادلات التي تسيطر عليهم في المسابقة للتقدم في سباق مراكز المسابقة في ظل وجود كوكبة من اللاعبين المتميزين بالفريق، ويستمر غياب الهانى سليمان حارس الفريق عن مواجهة انبى بسبب إيقافه من اتحاد الكرة.

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام سموحة مكون من :" محمود جاد ،عبد الرحمن عامر، رامي صبري، محمد بسيوني، أسامة جلال ، أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، علي فوزي، كريم فؤاد، عمرو ناصر، محمد شريف".

فيما يبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام أنبى مكون من :"عمر صلاح -كريم يحيي – رجب نبيل – محمد عبدالمنعم – أحمد فتوح - يوسف ديوب – أحمد جمال – ناصر ماهر - حسام حسن – صلاح محسن – ديريك نيسابيمبي".