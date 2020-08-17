محمد صلاح ينتقد تعامل إدارة الأهلي مع لاعبي النادي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يتعاكل بشكل سىء مع نجومه ورموزه.
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" ما كان يتهمون به الزمالك من عدم التعامل بشكل
وأشار صلاح إلى أن الأمور في الأهلي الاّن تدار بشكل غير احترافي، والتعامل بسياسية الحب والكره، وذلك تعليقاً على رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور موقف إدارة النادي الأحمر معهم.
وأكمل تصريحاته:" سياسة الأهلي الحالية:" من يخرج عن طوعي سأذبحه".
وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي كانت تقوم بتجديد عقود لاعبيها قبل انتهائها بموسمين أو أكثر ولكن ذلك لا يحدث الاّن في الأهلي ويتركون الأمر للحظة الأخيرة.
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