محمد صلاح ينتقد تعامل إدارة الأهلي مع لاعبي النادي

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يتعاكل بشكل ‏سىء مع نجومه ورموزه.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على ‏شاشة قناة الزمالك:" ما كان يتهمون به الزمالك من عدم التعامل بشكل

‏جيد مع نجومه يحدث الاّن في الأهلي".‏وأشار صلاح إلى أن الأمور في الأهلي الاّن تدار بشكل غير احترافي، ‏والتعامل بسياسية الحب والكره، وذلك تعليقاً على رحيل رمضان صبحي ‏وشريف إكرامي وحسام عاشور موقف إدارة النادي الأحمر معهم.‏وأكمل تصريحاته:" سياسة الأهلي الحالية:" من يخرج عن طوعي ‏سأذبحه".‏وأنهى تصريحاته مؤكداً أن الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي كانت ‏تقوم بتجديد عقود لاعبيها قبل انتهائها بموسمين أو أكثر ولكن ذلك لا ‏يحدث الاّن في الأهلي ويتركون الأمر للحظة الأخيرة.‏