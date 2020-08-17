بوروسيا دورتموند يطلب التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

قال مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لوسيان فافر، إنه يخطط لاستعارة جناح ريال مدريد رينير جيسوس خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث فافر إلى الصحافة في أعقاب اللقاء الودي الذي شهد فوز فريقه بأحد عشر هدفًا مقابل إثنين أمم بأوستريا فيينا النمساوي في وقت لاحق اليوم الأحد.

“نريد استعارته من ريال مدريد، لكن الصفقة لم تغلق بعد. إنه لاعب صغير ويمكنه اللعب في مركز المهاجم وأيضًا مركز المهاجم الوهمي”. هكذا تحدث فافر عن راينير.

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا كان قد انضم إلى ريال مدريد بصفة رسمية من فلامنجو البرازيلي هذا الصيف، في صفقة اقتربت من حاجز 30 مليون يورو.

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من جهته فإن النادي الملكي يهدف في الأساس لمنح رينير جيسوس تجربة الإعارة الخارجية خلال الميركاتو الصيفي الحالي لصقل موهبته وكسب مزيد من الاحتكاك في المباريات الرسمية.

ويتصدر بوروسيا دورتموند -الشهير بمنح الفرص للمواهب- المشهد في سباق التعاقد مع راينير على سبيل الإعارة، إضافة إلى بعض الأندية الإسبانية الأخرى.

وأعار ريال مدريد عديد مواهبة الشابة إلى خارج وداخل إسبانيا الموسم الماضي، أهمهم داني سيبايوس وكوبو وسيرخيو ريجيليون ومارتن أوديجارد.