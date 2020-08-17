بارتوميو يعلن إقالة كيكي سيتين من تدريب برشلونة

أعلن رئيس برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، خبر إقالة مدرب الفريق كيكي سيتيين خلال تصريحات صحفية عبر إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية مساء اليوم الأحد، بعد يومين فقط من خسارة الفريق المدوية أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الرئيس المنتهية ولايته بانقضاء العام الحالي، بأنه أقال سيتيين بالفعل وبات خارج حسابات النادي الكاتالوني.

وتعرض برشلونة إلى هزيمة نكراء أمام بايرن ميونيخ الألماني برسم ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الجمعة الماضية، بثمانية أهداف لإثنين.

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واتخذت إدارة النادي قرارًا فوريًا بإقالة سيتيين (61 عامًا) في موسمه الأول مع النادي، وبدأت فتح قنوات الاتصال مع المرشحين لخلافته.

ويبرز اسم رونالد كومان كأول المفضلين لتولي زمام الأمور الفنية في البيت الكاتالوني، إضافة إلى لاعبي الفريق السابقين، تشابي هيرنانديز وتييري هنري.

جدير بالذكر أن عقد سيتيين ممتد مع برشلونة إلى صيف 2022، وعليه فإن فسخ العقد من طرف النادي سيمكن المدرب من تحصيل مبلغ تعويضي يقارب 15 مليون يورو.