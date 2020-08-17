رياضة | شيكابالا يعتزل كرة القدم فى هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يعتزل كرة القدم فى هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي محمد فاروق، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، يدرس الاعتزال فى نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "شيكابالا يفكر وبقوة في الإعتزال حال تتويج الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا ليشارك بعدها في كأس العالم للأندية حال إقامة البطولة وينهي بعدها مشواره في الساحرة المستديرة".

وأضاف: "بطولة دوري أبطال أفريقيا سوف تكون أفضل ختام لشيكابالا فى حال اتخاذه قرار الاعتزال".

ويذكر أن نادى الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.