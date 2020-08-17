رياضة | مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتى يغري ميسي للرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي استغلال مشكلة النجم الدولي الأرجنتيني ليو ميسي مع إدارة نادي برشلونة الاسباني للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحفية انجليزية أن ‏مانشستر سيتي الذين عانوا هم كذلك من الإذلال في دوري ابطال اوروبا يعتقدون ان فكرة اعادة لم الشمل مع جوارديولا كافية بالنسبة لميسي للقدوم وهم مستعدون لتقديم كل مايتطلبه الامر لجعل هذا الامر واقعاً.

وأضافت التقارير أن ميسي يرغب في مغادرة برشلونة هذا الصيف وليس الصيف القادم، اللاعب أبلغ إدارة النادي بقراره بعد الخروج المهين أمام بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

يذكر أن برشلونة قد خسر بنتيجة 8 / 2 أمام بايرن ميونيخ وخسر مانسشتر سيتي أمام ليون 3 / 1 ليودع الفريقان بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.