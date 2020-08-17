رياضة | نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، أن رمضان صبحي هو صاحب قرار الرحيل عن القلعة الحمراء بعد توقيعه لنادي بيراميدز مؤخرًا.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي كان يبحث عن مصلحته فقط خلال الفترة الماضية، ولديه تطلعات مادية وهو الأمر الذي وجده فى نادي بيراميدز، وإذا كان الأهلي عرض عليه نفس المبلغ كان سيستمر معه".

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ويذكر أن ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول اقتراب رمضان صبحي من الإنتقال لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأضاف: "تطلعات رمضان صبحي وراتبه السنوي وراء رحيله عن الأهلي، ولا يوجد حب فى كرة القدم، وهذا هو زمن الإحترافية".