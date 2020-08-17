رياضة | نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة على أعتاب يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي التعاقد مع واحد من أبرز نجوم نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك لتدعيم خط هجوم اليوفي في الموسم المقبل.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي يوفنتوس يستعد للتحرك نحو أحد نجوم فريق برشلونة لحسم التعاقد معه هذا الصيف.

وأشارت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي يوفنتوس يسعي للحصول على خدمات المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان نجم فريق برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وأضافت الصحيفة الاسبانية أن النادي الإيطالي لم يحسم مصير ديبالا بشكل نهائي حتي الآن رغم اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه منها ريال مدريد ومانشستر يونايتد، كما يرحب مدرب الفريق اندريا بيرلو برحيل اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت أنه في حالة رحيل ديبالا عن يوفنتوس سيدخل النادي الإيطالي في مفاوضات لضم جريزمان لتدعيم هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية أكدت ترحيب نادي برشلونة ببيع جريزمان بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.