رياضة | مداخلة تركي آل الشيخ كاملة مع إبراهيم فايق "فيديو"

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، في عدة مواضيع هامة تخص كرة القدم المصرية، وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت".

وكشف تركي آل الشيخ عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى صفوف بيراميدز، بالإضافة إلى حديثه عن استاد الأهلي الجديد الذي كان سيتم افتتاحه العام المقبل في حالة بقائه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.