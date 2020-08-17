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رياضة | مداخلة تركي آل الشيخ كاملة مع إبراهيم فايق "فيديو"

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 17 أغسطس 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مداخلة تركي آل الشيخ كاملة مع إبراهيم فايق "فيديو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ،  ومالك نادي ألميريا الإسباني، في عدة مواضيع هامة تخص كرة القدم المصرية،  وذلك خلال مداخلته مع الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورت".

وكشف تركي آل الشيخ عن تفاصيل جديدة بشأن انتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى صفوف بيراميدز، بالإضافة إلى حديثه عن استاد الأهلي الجديد الذي كان سيتم افتتاحه العام المقبل في حالة بقائه رئيسا شرفيا للنادي الأهلي.

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