شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو»: الزمالك عينه علي لقب دوري الأبطال.. وفرق الدوري مظلومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، إن لاعبي الأبيض يضعون بطولة أفريقا ولقب دوري الأبطال نصب أعينهم من أجل التتويج به وإهدائه لجمهور الزمالك العظيم.

وشدد لاعب القلعة البيضاء على أن تركيز اللاعبين الشديد في المقام الأول علي دوري الأبطال والاستعداد جيدًا لمباراة الرجاء في نصف النهائي.

وعلق «زيزو» علي مستوي الزمالك في الدوري قائلًا: «لم نستعد جيدا ولم يكن هناك متسع من الوقت قبل انطلاق الدوري، لذا فكل فرق الدوري مظلومة من حيث عدم الجاهزية الفنية والبدنية، فضلًا عن الإصابات في الفرق».