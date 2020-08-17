شكرا لقرائتكم خبر عن فارق جعفر: «كارتيرون» مدرب جرئ ومجازف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف فاروق جعفر، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك بالمدرب الجرئ والمجازف في آن واحد.

وقال «جعفر»: «كرة القدم تحتاج لمثل هذه النوعية من المدربين في بعض الأوقات، خصوصًا في حالة عناد الكرة مع فريق أو لاعب».

وشدد علي أن «المباراتين الماضيتين للأبيض أمام الاتحاد ثم المقاصة أثبتا أن كارتيرون مدرب شجاع وذو شخصية قوية واعتماده عليالناشئين ومنحهم الفرصة كاملة في مثل هذا التوقيت ينم عن دهاء وذكاء ومجازفة في نفس الوقت، خصوصًا في مباراة المقاصة الأخيرة التي حسمها لصالح الزمالك بفضل تغييراته والدفع بثنائي الشباب في وقت قاتل»