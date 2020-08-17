هدرسفيلد يفضح تلاعب "رمضان صبحي" بالأهلي: العروض المقدمة لم تكن مرضية للنادي..والعرض الأفضل كان من الأهلي..وموقف "رمضان" كان مُثيرًا للدهشة

كشف مارك ديفلين، الرئيس التنفيذي لنادي هدرسفيلد، المحترف ضمن صفوفه رمضان صبحي، المعار للنادي الأهلي، عن أخر تطورات عقد "العفيجي" والعروض المقدمة له.

وقال "ديفلين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت" إن العروض المقدمة لرمضان صبحي لم تكن مرضية للنادي، ولكن العرض الأفضل كان من النادي الأهلي لضم رمضان صبحي.

وأضاف أن عرض الزمالك كان أقل من عرض الأهلي، ولكن رمضان رفض عرض الأهلي والزمالك وطالب بقبول عرض بيراميدز ولكن عرض بيراميدز لم يناسب النادي الإنجليزي.

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وتابع: تفاجئنا بشدة بعدم قبول رمضان صبحي عرض الأهلي كنا نتوقع عكس ذلك, موضحا ان عرض بيراميدز أقل بكثير من عرض النادي الأهلي، ولكن رمضان فضل قبوله دون إبداء أي أسباب.

وأشار ديفلين إلى وجود عروض مقدمة من أندية تلعب في الدوري الأوروبي لضم رمضان وتتخطى خمسة ملايين إسترليني وندرسها , مؤكدا من يريد التعاقد مع رمضان فليتقدم بعرض رسمي، وغير ذلك سوف يعود رمضان لصفوف هدرسفيلد لاستكمال عام آخر معنا.