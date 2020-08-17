شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: اتعرض عليا ملايين عشان أسيب الزمالك ورفضت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عبد الحليم علي نجم الزمالك السابق على المغريات التي يتعرض لها الأندية وأعلن موقفه لو تعرض لهذه المغريات وقت وجوده في الملاعب وقبل الاعتزال، قال اللاعب الملقب بالعندليب خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر: "لو عاد بي الزمن خلال توجدي في الزمالك ووصلني عرض بـ100 مليون سيكون لكل حادث حديث ووصلتني عروض بقيمة جيدة ولكن عندما يقال لي النادي يحتاج الأمر ينتهي بالنسبة لي"

تابع: لست نادما على رفض العروض المغرية خلال وجودي والزمالك صاحب فضل علي ولا بد من التضحية للنادي صاحب الفضل عليك.

أكمل العندليب: حب الجمهور يساوى كنوز الدنيا كلها وحدث معي أني تلقيت عروض من الإمارات وتواصلوا مع كمال درويش وقالي الزمالك بحاجة إليك"، مضيفا: "تشرفت باللعب بجوار حسام حسن وربنا أنعم علينا بجيل قوي لنادي الزمالك وقتها".

ويرى عبد الحليم علي أن كارتيرون وفايلر وطلعت يوسف وايهاب جلال وحلمي طولان من أفضل المدربين في الدوري ولهم شكل كبير مع فرقهم بالدوري.

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وعن تأثر فريق برحيل لاعب رد قائلا: "مع احترامي لأي لاعب لا يوجد لاعب يفرق مع نادي كبير طالما يعتمد على إدارة وجماهيرية كبيرة والأندية الكبيرة لا تقف على لاعبين وعلى مدار التاريخ لاعبين اعتزلت ولم تتأثر أنديتهم برحيلهم..الأهلي لن يقف على رمضان صبحي.