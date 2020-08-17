شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من محمد صلاح على رحيل ‏«رمضان» و«إكرامي» عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يتعامل بشكل سىء مع نجومه ورموزه.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «ما كان يتهمون به الزمالك من عدم التعامل بشكل جيد مع نجومه يحدث الاّن في الأهلي».

وأشار «صلاح» إلى أن الأمور في الأهلي الاّن تدار بشكل غير احترافي، والتعامل بسياسية الحب والكره، وذلك تعليقاً على رحيل رمضان صبحي وشريف إكرامي وحسام عاشور موقف إدارة النادي الأحمر معهم.

وأكمل تصريحاته:«سياسة الأهلي الحالية: من يخرج عن طوعي سأذبحه».

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الأندية الكبرى مثل الزمالك والأهلي كانت تقوم بتجديد عقود لاعبيها قبل انتهائها بموسمين أو أكثر ولكن ذلك لا يحدث الاّن في الأهلي ويتركون الأمر للحظة الأخيرة.

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