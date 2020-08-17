شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: «مأجورون يريدون تشويه ‏صورتي.. ولم أخن الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، عن أغلى الألقاب التي حصل عليها مع القلعة الحمراء، خلال الفترة التي قضاها داخل النادي.

وقال «عاشور»، خلال تصريحات تليفزيونية على قناة «صدى البلد» لبرنامج «الماتش»: «دوري أبطال أفريقيا عام 2006 هي أغلى الألقاب التي تُوجت بها مع الأهلي».

وتابع:«كان يتبقى لي الفوز بخمس أو ست ألقاب وأصبح أكثر لاعب فاز ببطولات في العالم، لكن قدر الله وما شاء فعل، وقد أنجح في تحقيق هذه الألقاب في ناد آخر، طالما أن الشخص قادر على اللعب ولديه إصرار وعزيمة لا يوجد شيء مستحيل».

وأكد «عاشور» أن هناك بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورته أمام جماهير القلعة الحمراء.

وواصل: «السوشيال ميديا رغم إيجابياتها إلا أن بها سلبيات أيضًا، حدث تأخر في الاتفاق على مباراة اعتزالي من أشخاص معروفين داخل النادي».

وأتم تصريحاته: «البعض يحاول التربص بي وتشويه صورتي، لم أخن الأهلي وكل ما فعلته توجيه الشكر إلى المستشار تركي آل الشيخ، وهذا ليس خطأ».

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