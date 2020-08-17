شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: «هو علشان اتكلم لازم أبقى بتاع ثلاث ورقات؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، استيائه الشديد من الهجوم الذي يتعرض له مؤخرًا من جانب بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال «عاشور»، في تصريحات لقناة «صدى البلد»: «هو أنا لازم علشان اتكلم أبقى بتاع تلات ورقات، هو أنا لازم ابقى ملاوع علشان ابقى بتكلم كويس وأقول كلام غلط».
وتابع: «هذا الأمر لا يعجبني ممن يتحدثون على السوشيال ميديا ربنا يهديهم»، موضحًا أنه يتحدث بما في قلبه دون الإساءة لأي شخص، ويتحدث بمنتهى الصراحة بدون «لف ودوران»، وهو غير مطالب بذلك حتى يصدقه الجمهور.
وأشار «عاشور» إلى أن أحد الأشخاص حاول الوقيعة بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا، وهو ما أغضب الأخير منه.
وأكمل: «فيه حد مزقوق عليا سجل مكالمة بيني وبينه علشان يوقع بيني وبين المستشار تركي، لكن هو ليه مني كل احترام وتقدير وشهادتي فيه مجروحة».
وطلب «عاشور» من تركي آل الشيخ في نهاية حديثه ألا يغضب منه لأنه لا يتعمد أن يغضبه، خاصة وأنه وقف بجواره ولم يتأخر عنه مطلقًا في الفترة الأخيرة.
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