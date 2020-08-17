شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» عن «فوز القرن»: قليلًا ما أنظر خلفي.. والمدربون الألمان قادمون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب هانزى فليك، المدير الفنى لبايرن ميونخ، عن سعادته بالفوز التاريخى لفريقه على برشلونة، بثمانية أهداف مقابل هدفين، في دور الثمانية بدورى أبطال أوروبا.

وقال «فليك»: «لا يزال أمامنا بعض الأشياء لنفعلها، وتعرفون جميعكم سرعة سير الأمور في كرة القدم. ولذا، فالواجب هو أن ننظر إلى الأمام، سنحمل هذا الفوز معنا، وكذلك أداء الفريق، لكن يجب تجميع القوى لنصف النهائى».

وفى رده على سؤال حول ما إذا كان لديه شعور بأنه حقق فوز القرن، باعتبار أن هذا الفوز سيُخلَّد إلى الأبد في كتب تاريخ بايرن، علق: «كذلك فوز ثلاثة أهداف مقابل هدف سيدرج في كتب التاريخ، نعم، الواضح أنه فوز مبهر، وما وضعناه هو علامة مميزة صغيرة».

وأضاف: «لكننا جميعًا، خاصة أصحاب الخبرة من اللاعبين، نعرف أنه يتعين تقديم الأداء نفسه في المباراة التالية. وهذا ما نستعد له. المهم الآن هو الاستعداد للمباراة التالية بالشكل الذي يجعلنا ننجز ما نريده، وهو أن نبقى دائمًا في القمة، وهذا عمل شاق».

وعما إذا كان قد وجد بعض النقاط التي لم تعجبه، قال: «بعد الفوز بثمانية أهداف مقابل هدفين، لا أود الحديث عن هذه الأمور بشكل كبير، وبعد مباراة كهذه، يمكن للمرء أن يستخلص الجانب الإيجابى، ففريقنا ضغط المنافس في النصف الأول من المباراة، ما أجبره على ارتكاب أخطاء، والآن نحن سعداء بالتأهل لنصف النهائى».

وتابع: «ما أسعدنى هو أن اللاعبين الذين دخلوا إلى الملعب (البدلاء) بنوا بسلاسة على ما فعله اللاعبون في وقت سابق، وهذا يُظهر أن الفريق قريب جدًا من بعضه البعض، كل واحد يريد المشاركة، وكل واحد لديه قناعة داخلية بوضع نفسه في خدمة الفريق».

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وعن وجود 3 مدربين ألمان في الدور نصف النهائى للبطولة، وهم يوليان ناجلسمان، مدرب لايبزيج، وتوماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، وهو مدربًا لبايرن، أوضح: «بطبيعة الحال، أنا سعيد لـ(توماس)، وكذلك لـ(يوليان)، وأعرف ما يشعر به المرء عندما يصل إلى نصف النهائى، وهذه هي أفضل فرق وأندية في أوروبا، ولذا فأنا سعيد للغاية، لكن (يوليان) و(توماس) يسعيان إلى الوصول إلى النهائى مثلى بالضبط، وسنحاول أن نلتقى بواحد من الاثنين في النهائى لأن المدربين الألمان قادمون بقوة».