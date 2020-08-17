شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: ألا يستحق تركي آل الشيخ أن أشكره بعد موقفه معي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام عاشور، قائد الأهلي السابق، كواليس محادثة «واتس آب» بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، لترتيب مباراة اعتزاله قبل اتخاذ قرار بالاستمرار في الملاعب الفترة المقبلة.
وقال «عاشور»، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» بقناة «صدى البلد»: «عندما طلب مني مسؤولو الأهلي التواصل مع آل الشيخ للاتفاق على مباراة اعتزالي، أرسلت له عبر واتس آب وكان يعاني من وعكة صحية، لكنه رد عليّ بعد 10 ثوان فقط وقال لي أؤمر، فوضحت له أن إدارة الأهلي طلبت مني التواصل معه، فرد على وطلب مني التواصل مع شخص معين يعمل معه، وقال لي بالحرف الواحد طلباتك أوامر».
وواصل: «هل لا يستحق تركي آل الشيخ أن أشكره بعد موقفه معي؟، هذا الرجل محترم جدًا ولم أخطيء بتوجيه الشكر له مطلقًا فأنا أقدره كثيرًا».
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